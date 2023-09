Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: Clara Guerra disputerÃ  la Finale D nel singolo senior

Si è chiusa la quinta giornata di gare ai Mondiali 2023 di canottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia: l’ultimo equipaggio azzurro a scendere in acqua quest’oggi è stato il singolo senior femminile di Clara Guerra (Fiamme Gialle).

L’azzurra è stata impegnata nelle Semifinali C/D, che mettevano in palio il passaggio alla Finale C: anche nella sessione pomeridiana, così come al mattino, il campo di regata è stato battuto da un forte vento contrario, che ha fortemente condizionato tutte le gare odierne.

L’azzurra, relegata nella sfavorevole corsia 6 in base ai risultati dei quarti di finale di ieri, non ha potuto mai lottare realmente per il passaggio del turno, ma con un bel finale ha ottenuto la quarta posizione in 8.29.19, che l’ha portata alla Finale D, nella quale domenica, con una buona corsia, andrà alla ricerca del 19° posto assoluto.

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna