Canottaggio, l’Italia parte bene ai Mondiali: avanzano tutti gli azzurri nelle specialità olimpiche. Bene Oppo-Soares

Con le prime batterie delle specialità con il maggior numero di iscritti, e che necessitano dunque di un turno in più, si aprono oggi i Mondiali 2023 di canottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In acqua oggi le prime sette specialità, delle quali cinque olimpiche, con l’Italia, sempre presente, che chiude la prima giornata di gare con sei imbarcazioni ai quarti (tra cui tutti gli equipaggi olimpici) ed una ai ripescaggi per l’ingresso in semifinale (non olimpica).

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio pesi leggeri maschile (7 pass) Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) trionfano nella prima serie in 6.17.14 e volano già ai quarti di finale, facendo segnare il sesto crono complessivo.

Nel doppio senior maschile (11 pass) Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) chiudono in seconda posizione nella terza serie in 6.13.00 e vanno ai quarti con l’ottavo crono complessivo. Nel singolo senior maschile (in cui saranno 9 i pass olimpici a disposizione) Davide Mumolo (Fiamme Oro) si classifica secondo nella prima serie in 6.50.09, approdando direttamente ai quarti di finale col 12° tempo complessivo.

Nel singolo senior femminile (9 pass) Clara Guerra (Fiamme Gialle) termina terza nella prima batteria in 7.26.01 ed accede ai quarti di finale con l’11° crono assoluto, mentre nel due senza senior maschile (11 pass) Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro) si classificano al terzo posto nella terza batteria in 6.33.20 ed approdano ai quarti di finale col 18° tempo assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri) domina la prima serie in 6.57.63 e vola subito ai quarti di finale col quinto crono complessivo, mentre nel singolo pesi leggeri femminile Ilaria Corazza (SC Timavo) è quarta nella terza batteria in 9.00.97 e dovrà affrontare i ripescaggi per l’ingresso in semifinale dopo aver siglato il 14° tempo assoluto.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo