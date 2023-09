Canoa slalom, niente gioie per l’Italia nel kayak cross: Horn eliminata in semifinale, Proietti al primo turno

Si conclude il weekend di Coppa del Mondo di canoa slalom di scena a La Seu d’Urgell, in Spagna, ultimo appuntamento prima dei Mondiali che si terranno a Lee Valley. Ultima giornata senza gloria per l’Italia nella disciplina del kayak cross.

Nella gara maschile Leonardo Proietti passa il primo taglio della mattina, venendo però eliminato in batteria da Jakub Krejci e da Martin Dougoud; a vincere la prova alla fine è il giovane Jan Rohrer, che si prende il successo dopo il secondo posto ottenuto in Repubblica Ceca, davanti a Joseph Clarke, che mantiene la vetta nella classifica di specialità. Terzo posto per il francese Anatole Delassus.

Fra le donne, Stefanie Horn non arriva in finale: la prova mattutina lascia ben sperare con il terzo tempo assoluto in 53.85, ma l’azzurra viene eliminata in semifinale, battuta da Elena Lilik e Kimberley Woods; è la tedesca poi a prendersi il successo proprio davanti alla britannica, con Ricarda Funk a completare il podio.

Foto: Pier Colombo