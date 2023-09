Canottaggio, il doppio senior femminile di Stefania Buttignon e Silvia Crosio vola a Parigi 2024 vincendo la Finale B dei Mondiali!

Ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, nelle ultime Finali B delle specialità olimpiche e paralimpiche sono stati assegnati altri 18 pass (16 olimpici e 2 paralimpici) per i Giochi dell’anno venturo.

L’Italia ha provato a centrare l’obiettivo con 2 barche olimpiche, ma a riuscire nell’intento è stato solo il doppio senior femminile composto da Stefania Buttignon e Silvia Crosio, mentre deve rinviare l’appuntamento con la carta olimpica al prossimo anno il singolo senior maschile di Davide Mumolo.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior femminile (specialità in cui erano 11 i pass in palio) Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), da equipaggio pesi leggeri in gara nella categoria senior, vincono la Finale B in 6.53.71, si classificano al 7° posto assoluto e conquistano la carta olimpica. Volano a Parigi 2024 anche l’Australia, ottava, la Norvegia, nona, la Cina, decima, ed i Paesi Bassi, undicesimi.

Nel singolo senior maschile (9 pass) Davide Mumolo (Fiamme Oro) termina quinto in Finale B in 6.58.70 e chiude all’undicesimo posto complessivo, mancando il pass olimpico. Approdano ai Giochi il Giappone di Ryuta Arakawa, ottavo, e la Lituania di Dovydas Nemeravicius, nono, mentre resta al momento sospesa la qualificazione dell’imbarcazione dell’atleta individuale neutrale giunto settimo, il bielorusso Yauheni Zalaty.

Nel singolo senior femminile (9 pass) Clara Guerra (Fiamme Gialle) termina seconda nella Finale D in 7.18.15 e termina il Mondiale al 20° posto assoluto. In Finale B staccano il pass olimpico l’Austria di Magdalena Lobnig, settima, la Germania di Alexandra Foester, ottava, e la Serbia di Jovana Arsic, nona.

Nel doppio senior maschile (11 pass) dalla Finale B approdano ai Giochi di Parigi 2024 la Romania, settima, la Germania, ottava, la Norvegia, nona, la Francia, decima, e la Nuova Zelanda, undicesima, mentre deve rinviare il tentativo di qualificazione al 2024 la Moldavia, dodicesima.

Nell’otto senior maschile Matteo Dalla Valle (Fiamme Oro), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale (Marina Militare), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Simone Venier (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), con Alessandra Faella (CUS Torino) al timone, vincono la Finale B in 5.32.24 e chiudono la rassegna iridata in settima posizione complessiva. In Finale B non c’erano pass olimpici in palio, dato che solo 5 imbarcazioni vanno ai Giochi.

Nella Finale B dell’otto senior femminile la Cina vince in 6:19.53 davanti alla Germania, seconda in 6:20.83, chiudendo rispettivamente in settima ed ottava piazza assoluta. Anche in questo caso, però, in Finale B non c’erano pass olimpici in palio, dato che solo 5 imbarcazioni vanno ai Giochi.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nella Finale B del singolo PR1 maschile (7 pass) l’uzbeko Egamberdiev Kholmurod vince in 9:14.79 e stacca l’ultimo pass paralimpico chiudendo al settimo posto assoluto, mentre nella Finale B del singolo PR1 femminile (7 pass) la brasiliana Claudia Cicero Sabino si impone in 11:13.49, termina in settima posizione complessiva e centra l’ultimo slot per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo