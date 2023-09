Canottaggio, buone risposte per l’Italia dai recuperi ai Mondiali. Ai ripescaggi le barche ammiraglie

Ricco il programma odierno dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: nella terza sessione di gare spazio alle ultime batterie, a tutte le preliminary races ed alla seconda tornata di ripescaggi. L’Italia, protagonista nel complesso con ben 13 equipaggi, nel canottaggio arpiona dai ripescaggi ben quattro semifinali nelle specialità olimpiche, mentre nelle batterie le ammiraglie azzurre (olimpiche) mancano il passaggio diretto in Finale A e dovranno passare dai recuperi.

Nelle specialità non olimpiche, invece, si registra il passaggio in semifinale attraverso i ripescaggi del singolo pesi leggeri femminile, mentre nelle preliminary races vincono le tre imbarcazioni azzurre, che provano il campo di gara e torneranno in acqua direttamente in finale. Nel paracanottaggio le specialità paralimpiche vedono l’approdo in semifinale dalle batterie del singolo PR1 maschile, mentre il quattro con PR3 misto non supera i recuperi e dovrà disputare la Finale B, mancando in questa manifestazione il pass per i Giochi, infine nelle specialità non paralimpiche disputa la preliminary race in vista della finale anche il singolo PR2 maschile.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Mancano l’accesso diretto in Finale A dalle batterie e dovranno affrontare i recuperi le ammiraglie azzurre: l’otto senior maschile (specialità in cui saranno 5 i pass olimpici in palio) di Matteo Dalla Valle (Fiamme Oro), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale (Marina Militare), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Simone Venier (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), con Alessandra Faella (CUS Torino) al timone, è quarto nella seconda serie in 5.47.22, mentre l’otto senior femminile (5 pass) di Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (CUS Torino), Aisha Roce (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (SC Moltrasio) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone, è terzo nella seconda serie in 6.25.31.

Superano i ripescaggi, e contestualmente centrano l’ingresso in semifinale, invece, il due senza senior femminile (11 pass) di Alice Codato (SC Gavirate) ed Aisha Rocek (Carabinieri), seconde nel terzo recupero in 7.07.93 ed ora ad un soffio dalla carta olimpica, il doppio pesi leggeri femminile (7 pass) di Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), seconde nel secondo ripescaggio in 6.59.69, il quattro senza senior maschile (7 pass) di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), vittoriosi nel secondo recupero in 5.55.28, ed il quattro di coppia senior femminile (7 pass) di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri), al successo nel primo ripescaggio in 6.25.91.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Supera i ripescaggi e passa in semifinale anche il singolo pesi leggeri femminile di Ilaria Corazza (SC Timavo), la quale si piazza seconda nel primo recupero in 7.44.34 e conquista l’ultimo posto utile per il penultimo atto, in programma giovedì.

Nelle preliminary race testano il campo di regata e si preparano alle finali di venerdì 8 il due senza pesi leggeri femminile di Serena Mossi ed Elisa Grisoni (SC Lario), vittoriose in 7.25.66 in una gara a 3, il due senza pesi leggeri maschile di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea), al successo in 7.11.78 in una prova a 4, ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Luca Borgonovo (SC Gavirate), Nicolò Demiliani (SC Varese) e Matteo Tonelli (CUS Torino), in trionfo in 6.15.88 in una gara a 3.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Domina la prima batteria in 9.09.22 ed ottiene il passaggio diretto in semifinale il singolo PR1 maschile (specialità in cui saranno 7 i pass paralimpici in palio) di Giacomo Perini (CC Aniene), che si qualifica per il penultimo atto col quarto crono assoluto.

Non ce la fa il quattro con PR3 misto (6 pass) di Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Tommaso Schettino (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona), con Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi) al timone, i quali mancano l’ingresso in Finale A dopo il terzo posto nell’unica serie di ripescaggio (erano due i posti a disposizione per l’ultimo atto) in 7.10.12 e dovranno disputare la Finale B, rinviando l’appuntamento con il pass paralimpico alla Regata Finale di Qualificazione del 2024.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nella preliminary race il singolo PR2 maschile di Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) prova il campo di gara e chiude al secondo posto in 9.21.51, preparandosi così alla finale a 6 di venerdì 8 che assegnerà il primo titolo iridato del programma dei Mondiali 2023.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo