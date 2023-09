Canoa slalom, i convocati dell’Italia per il Test Event olimpico: Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn si giocano la Coppa del Mondo

A Vaires sur Marne, in Francia, dal 5 all’8 ottobre si terranno le Finali di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, che saranno valide anche come Test Event olimpico, dato che si terranno sul canale che il prossimo anno ospiterà le gare dei Giochi di Parigi 2024.

L’Italia si presenta al via con 9 degli atleti già visti all’opera ai Mondiali: fari puntati in particolar modo su Giovanni De Gennaro, in corsa per il successo in Coppa del Mondo nel kayak maschile, e Stefanie Horn, in testa alla graduatoria nel kayak cross femminile.

Nel kayak maschile oltre a De Gennaro, iscritto anche nel kayak cross, ci sarà Marcello Beda, mentre nel kayak femminile, oltre ad Horn, sarà in gara anche Chiara Sabattini. Nella canadese maschile, inoltre, è stato convocato anche il bronzo iridato Paolo Ceccon.

Con lui, sempre nel C1, ci saranno Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, infine a rappresentare l’Italia nella canadese femminile saranno Elena Micozzi e Marta Bertoncelli, con quest’ultima che ai Mondiali ha rinunciato al kayak per concentrare tutte le energie sulla qualifica olimpica, poi centrata, nel C1.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDA

KAYAK FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

CANADESE MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Roberto COLAZINGARI, Paolo CECCON

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

Foto: Pier Colombo