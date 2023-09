Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia ottava con 10 ori, 19 argenti ed 11 bronzi

L’Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, in cui si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 10 ori, 19 argenti ed 11 bronzi per complessive 40 medaglie e l’ottavo posto provvisorio.

ORI (10)

Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili

Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili

Scherma – Italia – Spada a squadre maschile

Scherma – Tommaso Marini – Fioretto individuale maschile

Scherma – Alice Volpi – Fioretto individuale femminile

Scherma – Italia – Fioretto a squadre femminile

Arrampicata sportiva – Matteo Zurloni – Speed maschile

Vela – Ruggero Tita e Caterina Banti – Multihull (Nacra 17) a coppie miste

Atletica – Gianmarco Tamberi – Salto in alto maschile

Pentathlon moderno – Elena Micheli – Individuale femminile

ARGENTI (19)

Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili

Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili

Nuoto – Thomas Ceccon – 100 metri dorso maschili

Nuoto – Nicolò Martinenghi – 100 metri rana maschili

Nuoto – Italia – Staffetta 4×100 metri stile libero maschile

Nuoto – Simona Quadarella – 1500 metri stile libero femminili

Scherma – Davide Di Veroli – Spada individuale maschile

Scherma – Arianna Errigo – Fioretto individuale femminile

Scherma – Alberta Santuccio – Spada individuale femminile

Scherma – Italia – Spada a squadre femminile

Ciclismo su pista – Italia – Inseguimento a squadre maschile

Ciclismo su strada – Filippo Ganna – Cronometro individuale maschile

Tiro a volo – Jessica Rossi – Trap individuale femminile

Atletica – Leonardo Fabbri – Lancio del peso maschile

Atletica – Italia – Staffetta 4×100 metri piani maschile

Ginnastica ritmica – Sofia Raffaeli – All-around individuale femminile

Pentathlon moderno – Alice Sotero – Individuale femminile

Canottaggio – Italia – Quattro di coppia senior maschile

Sollevamento pesi – Sergio Massidda – -61 kg maschili

BRONZI (11)

Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili

Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili

Judo – Alice Bellandi – -78 kg femminili

Tuffi – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani – Trampolino sincro 3 metri femminile

Pallanuoto – Italia – Torneo femminile

Scherma – Martina Favaretto – Fioretto individuale femminile

Scherma – Mara Navarria – Spada individuale femminile

Tiro con l’arco – Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli – Ricurvo a coppie miste

Vela – Nicolò Renna – Windsurf (IQFoil) maschile

Atletica – Antonella Palmisano – 20 km marcia femminile

Canottaggio – Italia – Doppio pesi leggeri maschile

MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2023

Aggiornato al 10 settembre 2023



# Paese O A B T. 1 Cina 27 20 29 76 2 Stati Uniti 25 32 28 85 3 Gran Bretagna & N. I. 17 15 15 47 4 Australia 14 18 13 45 5 Paesi Bassi 14 8 9 31 6 Francia 12 16 15 43 7 Germania 12 4 8 24 8 Italia 10 19 11 40 9 Giappone 10 6 22 38 10 Canada 7 6 7 20 11 Ungheria 7 4 4 15 12 Corea del Sud 6 2 7 15 13 Svezia 5 1 3 9 14 Spagna 4 6 12 22 15 Uzbekistan 4 4 5 13 16 India 4 0 6 10 17 Giamaica 3 5 4 12 18 Nuova Zelanda 3 4 7 14 19 Kenya 3 3 4 10 20 Danimarca 3 3 3 9 21 Israele 3 2 3 8 21 Turchia 3 2 3 8 23 Brasile 3 1 7 11 24 Austria 3 1 2 6 25 Portogallo 3 1 0 4 26 Etiopia 2 4 3 9 27 Svizzera 2 3 3 8 28 Grecia 2 3 2 7 29 Belgio 2 3 1 6 30 Repubblica Ceca 2 2 3 7 30 Romania 2 2 3 7 32 Georgia 2 2 2 6 32 Russia + AIN 2 2 2 6 34 Thailandia 2 2 1 5 35 Serbia 2 2 0 4 36 Kazakistan 2 1 3 6 37 Norvegia 2 1 2 5 38 Cina Taipei 2 1 0 3 38 Tunisia 2 1 0 3 40 Uganda 2 0 0 2 41 Polonia 1 5 2 8 41 Ucraina 1 5 2 8 43 Colombia 1 4 2 7 43 Messico 1 4 2 7 45 Cuba 1 3 2 6 46 Slovenia 1 3 1 5 47 Croazia 1 1 3 5 48 Indonesia 1 1 1 3 48 Lituania 1 1 1 3 50 Slovacchia 1 1 0 2 50 Sudafrica 1 1 0 2 52 Irlanda 1 0 2 3 53 Costa d’Avorio 1 0 1 2 53 Marocco 1 0 1 2 53 Venezuela 1 0 1 2 56 Bahrein 1 0 0 1 56 Burkina Faso 1 0 0 1 56 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 56 Singapore 1 0 0 1 60 Mongolia 0 1 3 4 61 Hong Kong Cina 0 1 2 3 62 Botswana 0 1 1 2 62 Finlandia 0 1 1 2 62 Giordania 0 1 1 2 62 Iran 0 1 1 2 62 Perù 0 1 1 2 67 Filippine 0 1 0 1 67 Isole Vergini Britanniche 0 1 0 1 67 Pakistan 0 1 0 1 67 Porto Rico 0 1 0 1 67 Trinidad & Tobago 0 1 0 1 67 Vietnam 0 1 0 1 73 Egitto 0 0 4 4 74 Bulgaria 0 0 3 3 75 Armenia 0 0 2 2 75 Azerbaigian 0 0 2 2 75 Lettonia 0 0 2 2 78 Barbados 0 0 1 1 78 Grenada 0 0 1 1 78 Kirghizistan 0 0 1 1 78 Kuwait 0 0 1 1 78 Malesia 0 0 1 1 78 Qatar 0 0 1 1 78 Tagikistan 0 0 1 1 # Totale 254 254 303 811

