Canoa slalom, Giovanni De Gennaro in finale nel K1 ai Mondiali: l’Italia conquista tutti i pass olimpici!

Anche il kayak maschile italiano si gioca una medaglia ai Mondiali di canoa slalom a Lee Valley. Giovanni De Gennaro rientra tra i migliori 10 nella competizione iridata britannica confermandosi come uno dei migliori al mondo nel K1 in questa stagione e staccando anche lui il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, con l’Italia che fa dunque percorso netto verso la competizione a cinque cerchi.

De Gennaro, sceso in acqua nelle ultime battute della semifinale, sceglie di non rischiare e di disputare una prova accorta. La sua condotta di gara paga estremi dividendi, poiché il suo 94.26 gli vale il secondo posto provvisorio alle spalle di Joseph Clarke, andato come un missile in 90.96. Alla fine è terzo, poiché il ceco Jiri Prskavec lo sopravanza nel finale in 92.70, ma non cambia il risultato.

Niente da fare invece per Xabier Ferrazzi, che paga un po’ di inesperienza nella prima semifinale iridata della sua carriera: nel finale perde il controllo della sua imbarcazione quasi ribaltandosi, poi gli viene conteggiato un salto di porta alla 6, finendo dunque trentanovesimo in 159.36 (54 penalità). Tutta esperienza per lui, ma la gara ha regalato anche esclusioni eccellenti come Hannes Aigner, il campione in carica Vit Prindis ed il bronzo 2022 Boris Neveu.

L’unico superstite del podio dello scorso anno è proprio De Gennaro, che vuole provare a migliorare quell’argento che tanto fece felice la canoa slalom italiana. E provare a scrivere una nuova pagina di storia, nelle stesse acque che undici anni fa incoronarono il suo CT Daniele Molmenti.

Foto: Pier Colombo