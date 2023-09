Canoa slalom, festa Gran Bretagna nella C1 ai Mondiali. Vince Mallory Franklin su Woods e Fox

È festa per la Gran Bretagna a Lee Valley. La gara di canadese femminile premia le padroni di casa ai Mondiali di canoa slalom, con Mallory Franklin che si porta a casa il secondo titolo iridato della carriera nella C1, sei anni dopo il trionfo di Pau precedendo la connazionale Kimberley Woods per soli 42 centesimi.

Al solito, le acque britanniche, assai mosse, rendono le gare imprevedibili. E con tanti errori per quasi tutte le partecipanti a questo ultimo atto, Franklin è l’unica che riesce a tenere le linee giuste, andando a chiudere in 108.05. Settima in semifinale, è costretta ad attendere tanto.

Ma dicevamo degli errori: la ceca Satkova si taglia fuori con il salto della porta 19, poi arriva il tocco di Elena Lilik che è dietro. La Woods non compie errori, è avanti per metà gara ma perde velocità nella parte finale finendo dietro per poco più di quattro decimi, mentre l’australiana Jessica Fox paga il tocco in porta 3, che ha portato difficoltà a tutte, e si installa al terzo posto in 108.94.

Rimangono solo le due migliori, Evy Leibfarth e Monica Doia Vilarrubla. Ma entrambe si fanno trascinare dalla correnti nella fase centrale di gara, chiudendo lontano dal podio: Franklin può esultare avanti a Woods e Fox, per un podio da applausi. E per la Gran Bretagna, sarà una bella lotta per decidere chi portare a Parigi…

