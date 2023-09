Calendario US Open 2023 oggi: orari 6 settembre, programma, tv, streaming

Si vanno a completare i quarti di finale in quel di New York: gli US Open celebrano quella che in calendario è, oggi, l’ultima giornata in cui giocano entrambi i tabelloni. Un 6 settembre di fuoco, quello di Flushing Meadows, tanto al pomeriggio quanto nella notte (in Italia).

Non è un duello generazionale, ma il confronto merita comunque particolare considerazione: la cinese Qinwen Zheng cerca di fermare l’avanzata di Aryna Sabalenka, con la bielorussa già certa del numero 1 a fine torneo. A seguire, confronto tutto russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, due che più diversi non potrebbero essere. In notturna Madison Keys cerca di dare ulteriore forza alle speranze made in USA contro la campionessa di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova. Infine, il tedesco Alexander Zverev testerà i suoi margini di recupero contro Carlos Alcaraz, con il murciano che qualche vantaggio dato da molte condizioni verificatesi nel secondo lunedì newyorkese l’ha avuto.

La decima giornata degli US Open, sull’Arthur Ashe Stadium, inizierà alle ore 18:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto verde sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 8 campi. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dei match Arnaldi-Alcaraz e Sinner-Zverev. Di seguito l’intero ordine di gioco dell’ottava giornata.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI, DECIMA GIORNATA

Mercoledì 6 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Zheng (CHN) [23]-Sabalenka [2] – Quarti donne

Medvedev [3]-Rublev [8] – Quarti uomini

Ore 1:00, sessione notturna

Vondrousova (CZE) [9]-Keys (USA) [17] – Quarti donne

Alcaraz (ESP) [1]-Zverev (GER) [12] – Quarti uomini

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Foto: LaPresse