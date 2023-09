Tennis, la classifica degli italiani dopo gli US Open: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini. Che balzo di Arnaldi

Gli US Open 2023 si concluderanno domenica 10 settembre, quando sul cemento di New York andrà in scena la Finale dell’ultimo Slam della stagione tennistica. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà il ranking ATP degli italiani. Jannik Sinner si è spinto fino agli ottavi di finale, dove ha però perso contro il tedesco Alexander Zverev al quinto set e così l’altotesino ha fatto un passo indietro nella graduatoria mondiale: dal sesto al settimo posto, con il rischio di essere sorpassato anche dallo statunitense Taylor Fritz (se raggiungerà la finale) e/o dal tedesco Alexander Zverev (se il tedesco vincerà il torneo).

Lorenzo Musetti ha perso al primo turno, ma il toscano resta stabilmente al 18mo posto (anche se potrebbe subire il sorpasso da parte di Ben Shelton, nel caso in cui lo statunitense raggiungesse la finale). Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno da Jannik Sinner, ma è risalito di una posizione e ora è 38mo. Enorme balzo in avanti di Matteo Arnaldi, che con il raggiungimento del terzo turno (dove ha perso contro Carlos Alcaraz) è migliorato di 14 posizioni e ora è numero 47 al mondo (best ranking).

Matteo Berrettini si è infortunato al secondo turno ed è scivolato pesantemente nel ranking ATP: 29 posizioni perse e 65mo posto per il finalista di Wimbledon 2021 ed ex numero 6 del circuito. Fuori dalla top-100 Marco Cecchinato (110mo, -1), Luca Nardi (132mo, -16), Flavio Cobolli (135mo, +2), Giulio Zeppieri (138mo, -2), Andrea Vavassori (149mo, +14) e Fabio Fognini (154mo, -8). Di seguito il ranking ATP degli italiani dopo gli US Open 2023.

RANKING ATP ITALIANI DOPO US OPEN 2023

7. Jannik Sinner 4.465 (può essere superato da Taylor Fritz se lo statunitense raggiunge la finale e da Alexander Zverev se il tedesco vince il torneo)

18. Lorenzo Musetti 1.925 (può essere superato da Ben Shelton se lo statunitense raggiunge la finale)

38. Lorenzo Sonego 1.140

47. Matteo Arnaldi 999

65. Matteo Berrettini 832

110. Marco Cecchinato 559

132. Luca Nardi 446

135. Flavio Cobolli 435

138. Giulio Zeppieri 431

149. Andrea Vavassori 401

154. Fabio Fognini 388

164. Raul Brancaccio 363

168. Mattia Bellucci 355

171. Matteo Gigante 349

174. Luciano Darderi 344

188. Francesco Passaro 316

199. Franco Agamenone 310

