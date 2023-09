Calendario Supercoppa Italiana basket femminile 2023: orari semifinali e finale, programma, tv, streaming

Tutto è pronto per il primo trofeo della nuova stagione per la Serie A1 di basket femminile. Domani venerdì 22 e sabato 23 Settembre, infatti, a Pordenone si assegna la Supercoppa Italiana che anticipa l’inizio della regular season 2023-2024 nel prossimo weekend con il tradizione Opening Game (30 Settembre-1° Ottobre).

La formula è quella della Final Four, con due semifinali previste domani e la finale in programma sabato alle ore 18:00. Alle 17:00 scende in campo la Famila Wuber Schio – Campione d’Italia in carica e detentrice della Supercoppa Italiana – contro una squadra coriacea come la Dinamo Sassari Women, che si troverà di fronte ad un’impresa proibitiva ma non si tirerà sicuramente indietro.

Alle 19:45 tocca invece all’Umana Reyer Venezia affrontare la Virtus Bologna nella seconda semifinale che mette in palio il pass per la finale di sabato. Le venete possono sicuramente contare sull’apporto di una giovane fuoriclasse come Matilde Villa, mentre le V-nere si affideranno al talento di Cecilia Zandalasini per accedere all’atto conclusivo della Supercoppa Italiana e magari provare ad interrompere l’egemonia della Famila Schio.

Di seguito riepiloghiamo il calendario delle partite che si disputeranno al PalaCrisafulli di Pordenone. La diretta TV sarà disponibile su MS Channel (canale 814 di Sky), mentre la diretta streaming sarà garantita dal sito di MS Channel e da LBF TV. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale della finale della Supercoppa Italiana di basket femminile 2023!

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET FEMMINILE 2023

Semifinali

Venerdì 22 Settembre

Ore 17:00 Famila Wuber Schio-Dinamo Sassari Women – Diretta TV su MS Channel (Canale 814 di Sky)

Ore 19:45 Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su MS Channel (Canale 814 di Sky)

Finale

Sabato 23 Settembre

Ore 18:00 Vincente Schio-Sassari vs. vincente Reyer Venezia-Virtus Bologna – Diretta TV su MS Channel (Canale 814 di Sky)

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET FEMMINILE 2023: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: MS Channel (Canale 814 di Sky)

Diretta streaming: sito MS Channel, LBF TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport (per la finale di sabato)

Credit: Ciamillo