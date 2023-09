Calendario Mondiali lotta 2023 oggi: orari 21 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, giovedì 21 settembre, è in programma la sesta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. In palio gli ultimi quattro titoli iridati del settore femminile, senza azzurre impegnate tra ripescaggi e finali, cominciano anche le eliminatorie delle prime categorie nella greco-romana.

Ultime cartucce in casa Italia per salvare il bilancio di una spedizione sin qui disastrosa, con nessun pass olimpico conquistato tra stile libero e lotta femminile. L’unico nostro portacolori in gara stamattina è Luca Dariozzi nella categoria olimpica 77 kg, anche se non si preannuncia un percorso semplice sin dai primi turni preliminari del tabellone.

Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming a pagamento su UWW+, mentre le finali verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play. Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire in tv e streaming la sesta giornata dei Mondiali di lotta.

CALENDARIO MONDIALI LOTTA OGGI

Giovedì 21 settembre

10.30 Qualificazioni greco-romana 55-77-82-130 kg

10.30 Ripescaggi lotta femminile 53-62-68-72 kg

16.45 Semifinali greco-romana 55-77-82-130 kg

18.00 Finali lotta femminile 53-62-68-72 kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD trasmetterà il Final Block.

Diretta streaming: UWW+, mentre su Rai Play sarà visibile solo il Final Block.

MONDIALI LOTTA 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Luca Dariozzi (77 kg).

Foto: UWW