Basket femminile, Qualificazioni Europei 2025: sorteggiati i gironi. Italia tra i Paesi ospitanti, pass giÃ  staccato

Si è svolto quest’oggi il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei femminili 2025, che si terranno in Italia, Germania, Repubblica Ceca e Grecia con fase finale ad Atene. Le quattro squadre ospitanti, che sono già qualificate, giocheranno tra di loro in un girone separato rispetto alle altre 32, ma avranno comunque la chance di sfidarsi tra loro nelle tre finestre per Nazionali dedicate.

Di seguito il novero dei 9 (8+1) raggruppamenti:

Girone A: Spagna, Croazia, Olanda, Austria

Girone B: Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Finlandia

Girone C: Belgio, Polonia, Lituania, Azerbaigian

Girone D: Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Estonia

Girone E: Francia, Lettonia, Israele, Irlanda

Girone F: Turchia, Slovacchia, Romania, Islanda

Girone G: Serbia, Ucraina, Portogallo, Macedonia del Nord

Girone H: Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Svizzera, Lussemburgo

Girone I: Italia, Grecia, Repubblica Ceca, Germania

A un’occhiata neanche troppo rapida, salta subito all’occhio il lato curioso: Lettonia e Israele, che hanno ospitato assieme l’ultima edizione, andranno a scontrarsi nel girone che comprende anche la Francia: almeno una delle due (più probabilmente Israele) non sarà dunque in scena nel 2025.

Le partecipanti agli Europei 2025 saranno così determinate: passeranno le prime classificate degli otto gironi che contano davvero (A-H) e le quattro migliori seconde in tale novero. Si è infatti ridotto il numero di posti a disposizione, visto il mantenimento del field a 16 in virtù del quartetto di Paesi già qualificati.

Credit: Ciamillo