Calendario Serie B 2023 oggi: orari 3 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Si chiuderà quest’oggi il programma relativo alla quarta giornata della Serie B 2023-2024: ben sei le sfide che si disputeranno questa domenica, prima di tornare in campo fra due settimane a causa della pausa per le nazionali.

Si parte alle 16.15 con una sfida delicatissima dopo gli avvenimenti della passata stagione: scenderà in campo per la prima volta in stagione il Brescia che, ironia della sorte, affronterà proprio la formazione che l’aveva condannata alla Serie C, il Cosenza, prima che i lombardi prendessero il posto lasciato vacante dalla Reggina. Tra le sfide delle 18.30, spicca il big match che vedrà opposte la Cremonese e la Sampdoria, entrambe squadre provenienti dalla Serie A.

Il Lecco ha dovuto aspettare fino al mese di settembre per poter tornare a giocare un match di Serie B dopo 50 anni: i lombardi ospiteranno il sorprendente Catanzaro, che nell’ultima giornata ha annichilito lo Spezia, il quale dovrà riscattarsi in casa con il Como. L’ultimo match che inizierà a quest’orario sarà Ternana–Bari, mentre il posticipo serale delle 20.45 vedrà di scena il Venezia sul campo del Cittadella.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la quarta giornata della Serie B 2023-2024: tutte le partite saranno trasmesse in tv da Sky e in streaming da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 16.15 Brescia-Cosenza – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Cremonese-Sampdoria – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Spezia-Como – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Ternana-Bari – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Lecco-Catanzaro – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Cittadella-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse