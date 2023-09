Calendario Serie B 2023 oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di pensare alla quarta giornata della Serie B 2023-2024: quattro le sfide che quest’oggi inaugureranno il fine settimana del campionato cadetto, ultima tornata prima della pausa per le nazionali dovuta alle qualificazioni a Euro 2024.

Tutti e quattro i match si svolgeranno in contemporanea alle 18.30. Fari puntati sul Parma di Fabio Pecchia, unica formazione rimasta a punteggio pieno tra quelle che hanno già disputato tre partite: i ducali dovranno sfidare la Reggiana nel sentitissimo derby dell’Enza, match delicato dal punto di vista dell’ordine pubblico. Un’altra compagine emiliana che ha iniziato davvero bene questo campionato è il Modena: i canarini ospiteranno quest’oggi in casa il Pisa, sconfitta in casa dal Parma nello scorso impegno.

Il Palermo di Eugenio Corini ha trovato il primo successo della stagione nell’ultima uscita fuori casa con la Reggiana: i rosanero vanno alla caccia di altri punti importanti per la rincorsa ai playoff con la Feralpisalò, l’unica squadra insieme alla Ternana a non aver ottenuto un risultato positivo in quest’inizio di stagione. L’ultimo match del giorno vedrà opposte il Sudtirol e l’Ascoli, sfida importante che mette in palio punti pesanti per due squadre dal progetto ambizioso.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la quarta giornata della Serie B 2023-2024: tutte le partite saranno visibili in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Sabato 2 settembre

Ore 18.30 Palermo-Feralpisalò – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Modena-Pisa – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Parma-Reggiana – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 18.30 Sudtirol-Ascoli – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

