Calendario Serie A basket 2023-2024: tutte le date della regular season e dei playoff

Ci siamo: è prossima al via la Serie A 2023-2024. 16 le squadre al via, si contenderà il titolo all’Olimpia Milano: l’EA7 Emporio Armani ha vinto nell’ultima stagione in gara-7 la finale contro la Virtus Segafredo Bologna. Sembra questo il duello annunciato, ma le outsider sono tante.

E sono varie anche le storie in campo, oltre alle forze: Venezia in uscita dal caso Caboclo, Tortona per la prima volta nelle coppe europee, Sassari che non è mai da sottovalutare. E poi anche Brescia, che quest’anno rinuncia all’Europa, ma ha un roster consolidato. E poi ancora Varese che può contare su Willie Cauley-Stein, uno dei maggiori colpi dell’estate assieme (naturalmente) a Nikola Mirotic a Milano. Ce ne sarà per parecchi gusti.

La Serie A 2023-2024 inizierà a partire dall’anticipo di sabato Trento-Cremona; la stagione regolare terminerà il 5 maggio. Non sono note le date dei playoff, che verranno modulate in base all’andamento delle italiane nelle Coppe europee.

La copertura tv è offerta anche quest’anno da Eurosport (due partite a settimana) e DMAX (una partita a settimana gratis e in chiaro), con Nove (sempre gratis e in chiaro) che interverrà una volta al mese e nelle fasi cruciali della stagione. In streaming ci si potrà affidare a Discovery+ ed eurosport.it per le partite di Eurosport 1 e 2 (visibili anche su SkyGo) e DMAX/Nove, mentre la totalità delle partite andrà in onda su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024

Regular season

1a giornata: 30 settembre-1-4 ottobre 2023

2a giornata: 7-8 ottobre 2023

3a giornata: 14-15 ottobre 2023

4a giornata: 21-22 ottobre 2023

5a giornata: 28-29 ottobre 2023

6a giornata: 4-5 novembre 2023

7a giornata: 11-12 novembre 2023

8a giornata: 18-19 novembre 2023

9a giornata: 25-26 novembre 2023

10a giornata: 2-3 dicembre 2023

11a giornata: 9-10 dicembre 2023

12a giornata: 16-17 dicembre 2023

13a giornata: 23-24 dicembre 2023

14a giornata: 30 dicembre 2023

15a giornata: 6-7 gennaio 2024

16a giornata: 13-14 gennaio 2024

17a giornata: 20-21 gennaio 2024

18a giornata: 27-28 gennaio 2024

19a giornata: 3-4 febbraio 2024

20a giornata: 10-11 febbraio 2024

21a giornata: 2-3 marzo 2024

22a giornata: 9-10 marzo 2024

23a giornata: 16-17 marzo 2024

24a giornata: 23-24 marzo 2024

25a giornata: 30 marzo 2024

26a giornata: 6-7 aprile 2024

27a giornata: 13-14 aprile 2024

28a giornata: 20-21 aprile 2024

29a giornata: 27-28 aprile 2024

30a giornata: 5 maggio 2024

Le date dei playoff sono da definire in base ai risultati delle italiane nelle Coppe europee.

