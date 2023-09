Basket, Achille Polonara presentato alla Virtus Bologna: “Sono in un club storico, non vedo l’ora di iniziare”

La Virtus Bologna ha presentato quest’oggi uno dei suoi grandi colpi del mercato estivo, Achille Polonara. L’ala della Nazionale è tornato in Italia dopo gli anni trascorsi in Spagna, Turchia e Lituania., firmando un biennale con la squadra allenata ora da Luca Banchi.

In Italia ha vestito le maglie di Teramo, Varese, Reggio Emilia e Sassari e con quest’ultime due ha disputato per tre volte la finale Scudetto. Successivamente l’avventura in Spagna al Baskonia, dove Polonara ha saputo ritagliarsi un ruolo veramente molto importante, diventando una pedina fondamentale anche per la vittoria del campionato spagnolo.

Polonara ha poi giocato in Turchia con le maglie di Fenerbahce ed Efes. Durante la scorsa stagione, fuori ormai dalle rotazioni della formazione di Ataman, ha poi deciso di trasferirsi in Lituania allo Zalgiris, riuscendo comunque a conquistare il titolo lituano.

Queste le sue prime parole da neo giocatore della Virtus: “Sono arrivato molto carico e non vedevo l’ora di iniziare. Le sensazioni sono ottime e dopo i primi giorni posso raccontare di un gruppo super. Conoscevo già qualche compagno di squadra: Beli, Hackett, Abi sono stati con me in Nazionale, conoscevo anche Bruno Mascolo, ho giocato con Dunston sia a Varese che all’Efes, sono contento di ritrovarli tutti qui”.

Continua Polonara: “La Virtus è un club storico, sia del basket italiano che europeo. Ha un gran seguito, forse è il club con più tifosi in Italia, ha una tifoseria pazzesca e da brividi. Non vedo l’ora di giocare in casa e di sentire il calore dei nostri tifosi. Finalmente le nostre strade si sono incrociate, era ora di arrivare alla Virtus, sono super carico già per sabato. Essendo una persona molto curiosa ho fatto tante domande a Pajo, sia sul club che su Bologna in generale. Lui è qui da una vita, forse conosce Bologna meglio della sua città, che è anche la mia, Ancona. Lui mi ha detto che si è trovato bene fin da subito e che sicuramente mi troverò bene anche io”

Credit Ciamillo