Calendario Preolimpici volley femminile 2023 oggi: orari partite 23 settembre, programma, tv, streaming

Si giocherà nella giornata odierna, venerdì 22 settembre, il sesto turno dei Tornei Preolimpici di volley femminile che metteranno in palio gli ambitissimi posti per i Giochi di Parigi 2024. Tante le squadre impegnate nei tre gironi ed in tutti gli angoli del globo. Tra queste anche l’Italia, chiamata a reagire dopo la sconfitta rimediata contro gli USA, la prima nel torneo.

La sconfitta contro le Campionesse Olimpiche non ha compromesso il cammino azzurro verso la manifestazione a cinque cerchi delle azzurre, che ripartiranno oggi dalla sfida alla Germania, in programma alle ore 20.45. Myriam Sylla e compagne arriveranno alla partita con la consapevolezza di un livello tecnico superiore e che una sconfitta complicherebbe e non poco il discorso qualificazione.

Scontri decisivi anche negli altri gironi. Nella Pool A la sconfitta a sorpresa della Serbia ha mischiato le carte: una fetta importante dei pass olimpici sarà assegnata nei match Serbia-Paesi Bassi e Cina-Rep. Dominicana. Giappone-Turchia nella Pool B sembra uno spareggio per il primo posto con il Brasile che deve battere il Belgio per continuare a sperare.

Di seguito dunque il programma dettagliato di tutti i match dei Tornei Preolimpici che si svolgeranno oggi, sabato 23 settembre. La partita Italia-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà fornita da SkyGo, Volleyball World Tv e NowTV. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE OGGI

03:00 Porto Rico-Perù

04.00 Rep. Ceca-Ucraina

06.00 Bulgaria-Argentina

07.00 Canada-Messico

09.00 Brasile-Belgio

10.00 Serbia-Paesi Bassi

11.30 Colombia-Slovenia

12.25 Giappone-Turchia

13.30 Cina-Rep. Dominicana

14.30 Thailandia-Corea del Sud

17.30 Polonia-USA

20.45 ITALIA-Germania (diretta tv su SkySport Uno, streaming su SkyGo, Volleyball World Tv e Now TV)

TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (solo Italia-Germania)

Diretta streaming: SkyGo, Volleyball World Tv, NOW TV (solo Italia-Germania)

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-Germania)

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi