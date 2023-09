Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 4 settembre, prenderà il via l’edizione 2023 dei Mondiali di nuoto juniores 2023 di scena a Netanya, in Israele. Al Wingate Institute lo spettacolo non mancherà, vista anche la numerosa partecipazione: al via 645 nuotatori provenienti da 93 federazioni nazionali. In casa Italia si va a caccia di conferme dopo quanto ottenuto negli Eurojunior di Belgrado.

La squadra guidata da Marco Menchinelli, infatti, risponderà presente con un gruppo molto interessanti di atleti che si cimenterà in un contesto molto qualificato. Un modo per abituare i ragazzi alla competizione e anche rendersi conto di quale sia il livello della compagine tricolore.

In questo day-1 fari puntati sui 400 stile libero uomini dove Alessandro Ragaini, in particolare, cercherà di fare bene e di replicare il podio nella competizione continentale citata. Attese anche nei 100 dorso uomini con la coppia Bacico/Del Signore e dalle staffette 4×100 sl uomini e donne che a livello europeo hanno dimostrato di essere assai convincenti.

La prima giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non farvi perdere nulla di questo day-1 a Netanya.

CALENDARO MONDIALI JUNIORES DI NUOTO 2023 OGGI

Lunedì 4 settembre

Batterie dalle ore 08.30 (ora italiana)

400 stile libero uomini – Ragaini, Bertoni

50 rana donne – Mati, Della Corte

100 dorso uomini – Bacico, Del Signore

400 misti donne – Vetrano

100 rana uomini – Mantegazza

100 dorso donne – Gorlier

4X100 stile libero uomini – Italia

4X200 stile libero donne – Italia

Finali e semifinali dalle ore 17.00 (ora italiana)

Finale 400 stile libero uomini

Semifinali 50 rana donne

Semifinali 100 dorso uomini

Finale 400 misti donne

Semifinali 100 rana uomini

Semifinali 100 dorso donne

Finale 4X100 stile libero uomini

Finale 4X200 stile libero donne

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO JUNIORES 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Matti Ferru Swim4Life Magazine