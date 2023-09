Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi: orari 6 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 6 settembre, terza giornata di gare dei Mondiali 2023 di nuoto juniores 2023 a Netanya, in Israele. Al Wingate Institute assisteremo a un day-3 decisamente interessante in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi due giorni.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI NUOTO DALLE 17.00

Una giornata nella quale Filippo Bertoni sarà tra gli osservati speciali negli 800 stile libero uomini. L’azzurrino, reduce dal bronzo nei 400 sl e dal buon piazzamento nei 200 sl, va a caccia di soddisfazioni in una specialità che potrebbe adattarsi alle sue caratteristiche.

Attenzioni dovute anche ai 50 stile libero uomini dove l’accoppiata Ballarati/Passafaro potrebbe fare bene, mentre nei 100 stile libero donne Sara Curtis punta a migliorare il proprio primato. Difficile per lei pensare di andare sul podio, anche se non si può mai dire.

La terza giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non farvi perdere nulla di questo day-3 a Netanya.

CALENDARO MONDIALI JUNIORES DI NUOTO 2023 OGGI

Mercoledì 6 settembre

Batterie dalle ore 08.30 (ora italiana)

50 farfalla donne – Zambelli, Borrelli

50 dorso uomini – Del Signore, Bacico

100 rana donne – Zucca, Della Corte

50 stile libero uomini – Ballarati, Passafaro

200 dorso donne – Gorlier

4×100 sl mixed – Italia

800 stile libero (serie) – Bertoni (1a serie)

Finali e semifinali dalle ore 17.00 (ora italiana)

800 stile libero uomini (1a serie)

Semifinali 50 farfalla donne

Semifinali 50 stile libero uomini

Finale 200 dorso donne

Finale 100 farfalla uomini – Momoni

Semifinale 100 rana donne

Semifinali 50 dorso uomini

Finale 100 stile libero donne – Curtis

4 x 100 stile libero mixed

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO JUNIORES 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Swim4life