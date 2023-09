Calendario Mondiali lotta 2023 oggi: orari 22 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi è prevista la settima e terzultima giornata di gara ai Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Il programma odierno prevede l’assegnazione dei primi quattro titoli iridati nella greco-romana, oltre alla disputa delle eliminatorie in altre tre categorie.

L’Italia schiera altri tre atleti per cercare finalmente un acuto, anche se il discorso medaglie sembra fuori portata. Zaur Kabaloev proverà a ben figurare nella categoria non olimpica 72 kg, mentre Jacopo Sandron e Nikoloz Kakhelashvili sognano di fare strada e conquistare il pass olimpico per Parigi 2024 rispettivamente nei 60 e nei 97 kg.

Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming a pagamento su UWW+, mentre le finali verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play. Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire in tv e streaming la settima giornata dei Mondiali di lotta.

CALENDARIO MONDIALI LOTTA OGGI

Venerdì 22 settembre

10.30 Qualificazioni greco-romana 60-72-97 kg

10.30 Ripescaggi greco-romana 55-77-82-130 kg

17.00 Semifinali greco-romana 60-72-97 kg

18.00 Finali greco-romana 55-77-82-130 kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD trasmetterà il Final Block.

Diretta streaming: UWW+, mentre su Rai Play sarà visibile solo il Final Block.

MONDIALI LOTTA 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Jacopo Sandron (60 kg), Zaur Kabaloev (72 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani