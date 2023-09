Quando inizia la Champions League dopo la sosta per le Nazionali? Date, calendario partite, programma, orari, tv e streaming

Il calcio internazionale è al momento fermo a causa della sosta per le Nazionali, ma si avvicina giorno dopo giorno l’inizio della Champions League 2023-2024: fra poco meno di due settimane le trentadue squadre che parteciperanno alla fase a gironi della competizione europea più importante daranno ufficialmente il via al torneo.

Le quattro squadre italiane impegnate, Napoli, Lazio, Inter e Milan, non vorranno fallire il primo appuntamento continentale della stagione. I rossoneri saranno i primi a scendere in campo, visto che martedì 19 alle 18.45 i ragazzi di Stefano Pioli ospiteranno il Newcastle a San Siro: nello stesso giorno, alle 21.00, la Lazio debutterà con l’avversario più complicato del suo girone, l’Atletico Madrid. Napoli e Inter dovranno aspettare mercoledì 20 per iniziare il loro cammino: dalle 21.00 le due squadre saranno di scena, in trasferta, rispettivamente con Braga e Real Sociedad.

Nonostante siamo ancora agli albori della competizione, non mancano le sfide affascinanti: nello stesso girone del Milan, il PSG debutterà in casa con il Borussia Dortmund, mentre mercoledì 20, dalle 21.00, avrà luogo dall’Old Trafford il match più intrigante della prima giornata tra Manchester United e Bayern Monaco. Ricordiamo che, al termine delle sei partite che ogni squadra dovrà disputare all’interno del proprio gruppo, passeranno agli ottavi le prime due formazioni classificate, mentre la terza retrocederà in Europa League.

Di seguito il calendario e il programma completo della prima giornata della Champions League 2023-2024: tutti i match, ad eccezione di Real Sociedad-Inter, saranno visibili su Sky in tv e Now Tv, Sky Go e Infinity+ in streaming, mentre la sfida dei nerazzurri potrà essere vista in streaming su Prime Video. Inoltre, Lazio-Atletico Madrid sarà trasmessa anche su Canale 5 in tv e Mediaset Infinity in streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 (19-20 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 18.45 Young Boys-Lipsia – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Lazio-Ateltico Madrid – Diretta tv su Sky e Canale 5, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go, Infinty+ e Mediaset Infinity

Ore 21.00 Feyenoord-Celtic – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 PSG-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Manchester City-Stella Rossa – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Barcellona-Anversa – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Shakhtar Donetsk-Porto – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Mercoledì 20 settembre

Ore 18.45 Galatasaray-Copenaghen – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 18.45 Real Madrid-Union Berlino – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Braga-Napoli – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video

Ore 21.00 Bayern Monaco-Manchester United – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Arsenal-PSV – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Siviglia-Lens – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Ore 21.00 Benfica-Salisburgo – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Infinty+

Foto: Lapresse