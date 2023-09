Germania-Lettonia e Canada-Slovenia, calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari, programma, tv, streaming

Seconda giornata di quarti di finale ai Mondiali 2023 di basket. Oggi, mercoledì 6 Settembre, si giocano le ultime due partite che assegnano i posti per completare le semifinali del torneo iridato in svolgimento in Asia.

Alle 10:45 sfida tutta europea tra una delle favorite per la vittoria finale – ed unica squadra ancora imbattuta – ovvero la Germania di Dennis Schröder e di Maodo Lo e la sorpresa Lettonia. I teutonici non hanno mai perso e vogliono centrare una semifinale storica, mentre la Nazionale baltica guidata in panchina dal CT italiano Luca Banchi vuole continuare a sognare dopo essersi tolta diverse soddisfazioni nelle fasi precedenti. Chi vince si ritroverà di fronte gli Stati Uniti, che hanno estromesso dal Mondiale gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco.

Alle 14:30, invece, il Canada e la Slovenia si scontrano in quella che possiamo finire come una finale anticipata. Sarà anche una sfida dentro alla sfida tra due dei migliori playmaker del Mondo: da un lato il canadese Shai-Gilgeous Alexander, dall’altro lo sloveno Luka Doncic. La compagine canadese ha eliminato i Campioni del Mondo della Spagna e un’altra favorita per il Titolo ovvero la Francia, mentre la Slovenia ha subito solo un ko contro la Germania nella seconda fase. Chi prevarrà tra le due contendenti arriverà nella semifinale contro la Serbia.

Di seguito il calendario delle partite di oggi – gli orari sono quelli italiani – che si disputeranno nella Mall of Asia di Manila (Filippine). La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Summer (canale 201) e su Sky Sport Summer (canale 204), mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Mercoledì 6 Settembre

Ore 10:45 Germania-Lettonia – Diretta TV su Sky Sport Summer (Canale 201) e Sky Sport Summer (Canale 204)

Ore 14:30 Canada-Slovenia – Diretta TV su Sky Sport Summer (Canale 201) e Sky Sport Summer (Canale 204)

Foto: fiba.basketball