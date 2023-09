Calendario Mondiali canoa slalom 2023 oggi: orari 24 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ultima giornata dei Mondiali di canoa slalom di scena a Lee Valley, in Gran Bretagna. La domenica sarà dedicata al Kayak cross, nuova disciplina che farà il suo ingresso alle Olimpiadi di Parigi. Ma non saranno queste le gare che concederanno il pass per la Francia.

Nella gara maschile sarà il solito Giovanni De Gennaro ad essere il primattore per la selezione italiana. Per lui buoni risultati fino ad ora in stagione, ottenendo anche la finale nell’appuntamento di Coppa del Mondo a Praga, chiudendo al quarto posto. Ad affiancarlo sarà Leonardo Proietti.

Fra le donne si punta invece su Stefanie Horn: l’azzurra si sta proponendo come una delle migliori nella specialità grazie alla vittoria al debutto ad Augsburg e al primo posto nella Coppa del Mondo di specialità: ora c’è da dimostrare tutto il suo valore in una gara secca.

Le gare odierne dei Mondiali di canoa slalom non verranno trasmesse in diretta televisiva. Così come le gare a squadre e le batterie di singolare, anche il kayak cross verrà trasmesso su Recast Tv.

CALENDARIO MONDIALI CANOA SLALOM 2023

Domenica 24 settembre

10.00 Kayak cross – Time trial femminile (Stefanie Horn)

11.00 Kayak cross – Time trial maschile (Giovanni De Gennaro, Leonardo Proietti)

12.55 Kayak cross – Batterie femminili

13.20 Kayak cross – Batterie maschili

14.35 Kayak cross – Quarti di finale femminili

14.50 Kayak cross – Quarti di finale maschili

15.10 Kayak cross – Semifinali femminili

15.20 Kayak cross – Semifinali maschili

15.30 Kayak cross – Finale femminile

15.35 Kayak cross – Finale maschile

PROGRAMMA MONDIALI CANOA SLALOM 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast TV

Foto: Pier Colombo