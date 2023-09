Calendario Preolimpici volley femminile 2023 oggi: orari partite 24 settembre, programma, tv, streaming

I tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda la pallavolo femminile sono giunti all’ultima e decisiva giornata. Alcuni verdetti sono stati già scritti, molti altri sono invece ancora da decidere. Tra le squadre ancora “in bilico” c’è anche l’Italia, reduce dal successo con la Germania.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Le azzurre sfideranno a Łódź le padrone di casa della Polonia in una sfida che ha il sapore dello spareggio. La vittoria, un po’ a sorpresa, delle polacche contro gli USA ha portato tre squadre in testa al girone, con soli due posti a disposizione (qui l’analisi dei possibili scenari). Le azzurre scenderanno in campo alle 20.30, conoscendo già il risultato di USA-Germania delle 17.30.

Serbia e Turchia hanno già strappato il pass per Parigi ma nei rispettivi gironi la battaglia per il secondo slot è ancora apertissima. Paesi Bassi-Repubblica Dominicana è a tutti gli effetti uno spareggio nel raggruppamento A, e lo stesso si può dire anche per Giappone-Brasile nella Pool B.

Di seguito dunque il programma dettagliato di tutti i match dei Tornei Preolimpici che si svolgeranno oggi, domenica 234 settembre. La partita Italia-Poloniasarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà fornita da SkyGo, Volleyball World Tv e NowTV. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE OGGI

03:00 Porto Rico-Bulgaria

04.00 Messico-Ucraina

06.00 Perù-Argentina

07.00 Canada-Rep. Ceca

09.00 Turchia-Belgio

10.00 Rep. Dominicana-Paesi Bassi

11.30 Corea del Sud-Slovenia

12.25 Giappone-Brasile

13.30 Cina-Serbia

14.30 Thailandia-Colombia

17.30 Germania-USA

20.30 ITALIA-Polonia (Diretta tv su Sky Sport Uno)

TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), solo Italia-Polonia

Diretta streaming: SkyGo, Volleyball World Tv, NOW TV (solo Italia-Polonia)

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-Polonia)

