Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 24 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A 2023/2024 è pronta a proseguire con il quinto turno stagionale. La massima serie italiana nelle scorse settimane e in questi giorni, è tornata ad allietare i weekend dei tanti supporters pronti a sostenere la propria squadra. La quinta giornata è oramai iniziata da venerdì 22 settembre e si chiuderà quest’oggi con le ultime cinque partite in programma. Tantissime le emozioni nei primi due giorni e, in data odierna, ci si aspettano tanti gol.

Si inizierà alle 12.30 quando, durante il lunch match, a scendere in campo saranno l’Empoli e l’Inter. Gli azzurri toscani si trovano in una situazione delicatissima dopo appena cinque giornate. Ultimo posto a quota 0 punti con 0 gol segnati: un momento drammatico che, Caputo e i suoi, proveranno a risolvere nel corso di questa giornata ma attenzione alla Beneamata: prima in classica a punteggio pieno con addirittura una partita in meno rispetto alle concorrenti.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Passiamo adesso alle due sfide delle 15.00. Al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà affrontare invece il Cagliari di Claudio Ranieri. La Dea è reduce da uno splendido successo in Europa League contro il Rakow ma in campionato adesso, avrà di fronte una formazione affamata che non ha ancora ottenuto un +3 da inizio stagione. Allo stesso orario, l’Udinese di Andrea Sottil, aprirà le porte del proprio stadio alla Fiorentina di Vincenzo Italiano e ci si aspetta una partita pirotecnica.

Alle 18.00 poi, il Napoli campione d’Italia in carica, tenterà di risollevarsi da un momento incerto (in campionato), in casa dell’osticissimo Bologna. A chiudere, infine, la Roma di José Mourinho dopo aver rifilato sette reti all’Empoli nell’ultimo turno, proverà a ripetersi a Torino e contro il Torino di Ivan Juric. Ma ecco di seguito il calendario e il programma delle partite di oggi di Serie A.

CALENDARIO SERIE A (24 SETTEMBRE)

Domenica 24 settembre

Ore 12.30 – Empoli-Inter – 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Atalanta-Cagliari – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Udinese-Fiorentina – 5° turno – Diretta streaming su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Bologna-Napoli – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Torino-Roma – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A 24 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Empoli-Inter:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Atalanta-Cagliari:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Udinese-Fiorentina:

Diretta tv: Zona DAZN 2

Zona DAZN 2 Diretta streaming: DAZN

Bologna-Napoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Torino-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse