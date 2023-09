Calendario Mondiali canoa slalom 2023 oggi: orari 22 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo i titoli a squadre, si comincia oggi con la proclamazione dei nuovi dominatori delle discipline singole. Ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley, in Gran Bretagna, si assegneranno oggi i primi due titoli iridati: si comincia con la canadese, con l’Italia che nutre speranze soprattutto nella gara maschile.

Raffaello Ivaldi ha confermato il suo ottimo momento di forma, dimostrando che il successo di La Seu d’Urgell non è stato il suo picco. Qualificazione immediata con il secondo posto alle spalle di Miquel Travé, testimonianza di come il percorso del Lee Valley White Water Center si addica alle sue caratteristiche. Ad affiancarlo Paolo Ceccon.

Tra le donne invece Marta Bertoncelli ed Elena Borghi puntano ad un posticino in finale. Soprattutto la seconda sembra avere qualche possibilità in più, soprattutto dopo il primo posto nella seconda manche in 96.33, avanti anche a pezzi grossi come Jessica Fox, Elena Lilik e Tereza Fiserova.

La diretta tv della quarta giornata dei Mondiali di canoa slalom 2023 sarà disponibile su Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e anche su Recast Tv.

CALENDARIO MONDIALI CANOA SLALOM 2023

Venerdì 22 settembre

11.00 Semifinali C1 femminile (Marta Bertoncelli, Elena Borghi)

12.05 Semifinali C1 maschile (Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon)

14.35 Finale C1 femminile

15.10 Finale C1 maschile

