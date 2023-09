Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 22 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sulla quinta giornata della Serie A 2023-2024. Il weekend si aprirà già questa sera con i primi due anticipi e si andrà a concludere domenica sera. Non si giocherà, quindi, di lunedì. Ci attende un fine settimana davvero interessante, il primo post-coppe europee che, come si sa, lasciano sempre strascichi.

La quinta giornata della Serie A scatterà oggi venerdì 22 settembre. Alle ore 18.30 all’Arechi si aprirà il programma con un Salernitana-Frosinone quanto mai importante. I padroni di casa dovranno dare una sterzata alla loro stagione dopo un avvio quanto mai complicato, mentre i ciociari, reduci da una splendida rimonta da 0-2 a 4-2 contro il Sassuolo, proveranno a proseguire nel loro ottimo momento.

Alle ore 20.45, poi, allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini ospiteranno il Genoa cercando di rimanere ancora imbattuti. 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime 4 uscite hanno eletto i giallorossi a sorpresa di questo primo scorcio di campionato. Dall’altra parte attenzione ai Grifoni che, dopo aver superato la Lazio a domicilio, hanno fatto paura anche ai campioni d’Italia del Napoli.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il venerdì della 5a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport Salernitana-Frosinone potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Lecce-Genoa su Sky Sport Calcio (202) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì 22 settembre

Ore 18.30 Salernitana-Frosinone – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Genoa – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202)

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento per Salernitana-Frosinone. Su Sky Sport sarà trasmessa Lecce-Genoa su Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Lecce-Genoa,

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse