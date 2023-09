Calendario Mondiali basket 2023: orari quarti di finale, programma, tv, streaming

Si entra nella settimana decisiva per i Mondiali di basket 2023! Sono previsti martedì 5 e mercoledì 6 Settembre alla Mall of Asia di Manila (Filippine), infatti, i quarti di finale che decreteranno le quattro squadre che accederanno alle semifinali di venerdì 8 Settembre – domenica 10, invece, la finale per il Titolo.

S’incomincia domani alle 10:45 italiane con la sfida tutta europea tra la Lituania e la Serbia. I lituani hanno battuto gli Stati Uniti nell’ultimo match del girone J, mentre i balcanici hanno prevalso sulla Repubblica Dominicana ma in virtù del ko rimediato con gli Azzurri nella partita precedente sono finiti al secondo posto. Alle 14:40 sarà proprio il turno dell’Italia, che si troverà di fronte gli Stati Uniti di Paolo Banchero: i ragazzi del CT Pozzecco tornano a disputare i quarti di finale nel torneo iridato a venticinque anni dall’ultima volta (1998), quando l’allenatore friulano era in campo.

Passando poi a mercoledì 6 Settembre, alle 10:45 scenderanno in campo la Germania di Dennis Schröder e una delle sorprese di questo Mondiale ovvero la Lettonia di Luca Banchi, che ha superato i gironi forse più difficili battendo squadre del calibro della Francia e della Spagna Campione in carica. Completa il quadro dei quarti la supersfida tra il Canada – che ha estromesso i detentori del trofeo ovvero la Roja di Sergio Scariolo – e la Slovenia di Luka Doncic.

Di seguito riepiloghiamo il calendario delle partite previste – con l’orario italiano – che verranno disputate nella Mall of Asia di Manila (Filippine). La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD per il match dell’Italia, mentre per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) verranno trasmesse tutte le partite. La diretta streaming sarà garantita per tutti da RaiPlay (Italia-Stati Uniti) e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale della sfida tra gli Azzurri e gli USA!

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI BASKET 2023

Martedì 5 Settembre

Ore 10:45 Lituania-Serbia – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:40 Italia-Stati Uniti – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Italia-Stati Uniti); per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Mercoledì 6 Settembre

Ore 10:45 Germania-Lettonia – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:40 Canada-Slovenia – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Foto: fiba.basketball