Tabellone Mondiali basket 2023: tutti gli accoppiamenti dai quarti alla finale

L’Italia ha vinto il Girone I dei Mondiali di basket, giocato a Manila, nelle Filippine: il primo posto nel raggruppamento permette agli azzurri di incrociare ai quarti di finale la seconda del Gruppo J, quindi gli azzurri affronteranno nel primo match ad eliminazione diretta gli Stati Uniti.

Le migliori due europee del torneo staccheranno due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport e Sky Sport (palinsesto da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI BASKET 2023

Quarti di finale

Martedì 5 settembre ore 10.45 Lituania-Serbia (quarto 2)

Martedì 5 settembre ore 14.40 Italia-Stati Uniti (quarto 1)

Mercoledì 6 settembre ore 10.45 Germania-Lettonia (quarto 3)

Mercoledì 6 settembre ore 14.30 Canada-Slovenia (quarto 4)

Semifinali

Venerdì 8 settembre orario da definire Vincitore quarto 1-Vincitore quarto 3 (semifinale 1)

Venerdì 8 settembre orario da definire Vincitore quarto 2-Vincitore quarto 4 (semifinale 2)

Finale 3° posto

Domenica 10 settembre ore 10.30 Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2

Finale

Domenica 10 settembre ore 14.40 Vincitore semifinale 1-Vincitore semifinale 2

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport (palinsesto completo da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport (per i match dell’Italia).

Foto: LaPresse