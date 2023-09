Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 4 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

L’attesa è finita. Oggi, lunedì 4 settembre 2023, cominciano in quel di Riad (Arabia Saudita) i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna molto importante non solo perché si tratta fondamentalmente dell’evento più prestigioso della stagione ma anche perché rappresenta una delle ultime rassegne valide come qualifica olimpica.

Sarà una giornata di distensione per gli atleti della Nazionale italiana, arrivati in loco nelle scorse ore e pronti a ricaricare le energie in vista di domani, quando salirà in pedana Giulia Imperio. La gara clou di oggi sarà fondamentalmente una: quella della categoria fino ai -45 kg femminile, la cui Finale A è pianificata per le ore 18:00.

Tutte le Finali A della competizione iridata saranno visibili su Olympic Channel. Di seguito il riepilogo.

MONDIALI 2023 SOLLEVAMENTO PESI: PROGRAMMA DI OGGI

Lunedì 4 settembre

Ore 18.00 Finale 45 kg femminile

GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI AI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI

Nessun italiano in gara nella giornata odierna

MONDIALI 2023: COME GUARDARE LE GARE ODIERNE IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: ore 18:00 Finale -45 kg femminile in diretta su Olympic Channel

Foto: Shutterstock