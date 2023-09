Calendario ginnastica artistica, Campionati Italiani Padova 2023: programma, orari, tv, streaming

I Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica andranno in scena al PalaIndoor di Padova dal 6 al 10 settembre. Sarà la località veneta a ospitare la manifestazione che metterà in palio i tricolori e che servirà anche per delineare quali saranno gli azzurri che parteciperanno ai Mondiali, in programma ad Anversa dal 30 settembre. Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco.

Riflettori puntati sulle Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito ed Elisa Iorio saranno della partita, mentre sarannno assenti le infortunate Martina Maggio e Asia D’Amato. Tra gli uomini andranno seguiti Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Carlo Macchini, Marco Lodadio e Salvatore Maresca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Le gare che assegneranno i titoli saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica, garantita la diretta live testuale su OA Sport per tutte le gare.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA

Mercoledì 6 settembre

16.00-18.00 Concorso generale individuale femminile, gara-1

Giovedì 7 settembre

16.00-18.30 Concorso generale individuale maschile, gara-1

Venerdì 8 settembre

18.30-20.20 Concorso generale individuale femminile, gara-2

Sabato 9 settembre

18.30-20.45 Concorso generale individuale maschile, gara-2

Domenica 10 settembre

15.30-18.50 Finali di Specialità maschile/femminile

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica per le gara-2 e per le Finali di Specialità, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport, per tutte le gare.