Calendario Milan-Newcastle, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a tornare in scena. La massima competizione europea per club, dopo il lungo periodo estivo fatto di gare preliminari, ritornerà ad allietare i martedì e i mercoledì sera dei tanti tifosi e appassionati di questo sport e di questa manifestazione con la fase a gironi, sempre pronta a regalare emozioni. Tante le stelle che scenderanno in campo tra il 19 e il 20 settembre: e attenzione soprattutto alle formazioni italiane.

Tra le quattro squadre della Penisola che calcheranno il terreno di gioco, concentriamoci maggiormente sul Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, martedì 19 settembre a partire dalle ore 18.45, se la vedranno nella prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, con il Newcastle. Sarà dunque subito una partita ricca di nostalgia: Sandro Tonali infatti, tornerà a giocare a San Siro ma da avversario. Il giocatore dallo scorso 3 luglio veste infatti la maglia dei Magpies.

Vedremo dunque, tra poco più di 24 ore, se il Milan riuscirà ad alzare subito la testa dopo la tremenda batosta subìta nel corso del derby contro l’Inter: un 5-1 netto, che ha piegato i rossoneri sul campo e anche moralmente. Da capire quale sarà la reazione dei Diavoli e attenzione perché dall’altra parte del campo ci sarà un Newcastle affamato, che ha vinto l’ultima di Premier League contro il Brentford dopo tre sconfitte di fila.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Newcastle, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO MILAN-NEWCASTLE (MARTEDI’ 19 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 – Milan-Newcastle

PROGRAMMA MILAN-NEWCASTLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati.

NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati. Diretta live testuale: OA Sport

