Calendario Laver Cup 2023 oggi: orari partite 22 settembre, programma, tv, streaming

Non è dato sapere se e come la Laver Cup, in questo 2023, riscuoterà il successo che ha avuto negli anni scorsi. Certo è che l’insieme di circostanze del momento non aiuta: allo stesso modo, però, il calendario di oggi potrebbe riservare alcuni confronti interessanti.

E, in effetti, ci sono dei canovacci con i quali è stato formato l’ordine di gioco. L’esordio è tra due nuove leve del momento, da una parte Arthur Fils per la Francia e dall’altra Ben Shelton per gli USA. A seguire, sfida latina tra Alejandro Davidovich Fokina e Francisco Cerundolo: si passa dalla Spagna all’Argentina. Quando in Italia sarà notte, invece, toccherà a un confronto a tinte francofone, con Gael Monfils che affronta ciò che c’è oggi (cioè poco) dell’unico padrone di casa, Felix Auger-Aliassime. Seguendo i “dettami” di Roger Federer, doppio che osa in chiave Europa con Rublev e Fils opposti a Tiafoe e Paul, i numeri 2 e 3 degli States.

La Laver Cup 2023 comincia quest’oggi a Vancouver (9 ore di fuso orario con l’Italia). Sarà possibile seguire le prime due partite in diretta tv su Eurosport 2; la diretta streaming sarà integrale su eurosport.it e Discovery+, mentre Sky Go e DAZN seguiranno il canale lineare.

CALENDARIO LAVER CUP 2023 OGGI

Venerdì 22 settembre

Ore 22:00 Arthur Fils (FRA)-Ben Shelton (USA) – Diretta tv su Eurosport 2

A seguire Alejandro Davidovich Fokina (ESP)-Francisco Cerundolo (ARG) – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 4:00 Gael Monfils (FRA)-Felix Auger-Aliassime (CAN)

A seguire Andrey Rublev/Arthur Fils (FRA)-Frances Tiafoe (USA)/Tommy Paul (USA)

PROGRAMMA LAVER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (primi due singolari)

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it (integrale), Sky Go e DAZN (primi due singolari)

Foto: LaPresse