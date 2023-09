Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2023 di basket: orari, programma, streaming

La nuova stagione della pallacanestro italiana ricomincia con il weekend della Supercoppa Italiana 2023. Al PalaLeonessa di Brescia le sfide sono quella serale tra i padroni di casa e Tortona e quella pomeridiana tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Per la seconda volta, dunque, le due grandi protagoniste della finale scudetto si ritrovano, paradossalmente, nel primo atto del format che ormai dal 2014 (tolti gli esperimenti del 2020 e 2021) caratterizza la competizione che apre la stagione. Sarà un’occasione per vedere all’opera alcune delle grandi novità di questo campionato, soprattutto in termini di nomi che sono arrivati sul pianeta Italia, che ha senz’altro un po’ più valore dopo i quarti iridati di pochissime settimane fa.

La Supercoppa Italiana 2023 si giocherà tra sabato 23 e domenica 24 settembre. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Eurosport 2 integralmente; per la finale si uniranno, gratis e in chiaro, DMAX e Nove. In streaming sarà affidata a Discovery+, eurosport.it, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET

Sabato 23 settembre

Ore 18:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 20:45 Bertram Derthona Tortona-Germani Brescia – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 24 settembre

Ore 18:00 Finale – Diretta tv su DMAX, Nove ed Eurosport 2

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (tutte le partite), DMAX e Nove (finale)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo