Laver Cup 2023: il Team World favorito per la conferma del titolo, troppo assenze tra gli europei

Il fine settimana tennistico sarà assolutamente occupato dalla sesta edizione della Laver Cup. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre sarà la città di Vancouver ad ospitare la spettacolare sfida che mette di fronte il meglio del tennis europeo e quello del resto del mondo. Il Team World detiene la coppa, dopo averla vinta per la prima volta lo scorso anno a Londra in un’edizione che verrà ricordata soprattutto per l’addio al tennis di Roger Federer.

Un trionfo per 13-8 da parte della squadra capitanata da John McEnroe, che ha così vendicato il clamoroso 14-1 dell’anno precedente con cui il Team Europe di Bjorn Borg si era imposto. In questa stagione è il Resto del Mondo ad essere assolutamente favorito, visto che tra gli europei ci sono veramente tantissime assenze, due delle quali arrivate proprio a ridosso dell’inizio della competizione.

McEnroe può contare su una squadra molto forte. Taylor Fritz è il numero uno, ma ci sono poi giocatori del calibro di Felix Auger-Aliassime (gioca in casa) e Frances Tiafoe, che sono già stati straordinari protagonisti in Laver Cup, dimostrandosi i veri trascinatori del successo dello scorso anno. Entrambi sono giocatori che possono ottenere punti decisivi sia in singolare sia in doppio. Il plotone americano vede poi la presenza di Tommy Paul e soprattutto di Ben Shelton, che vuole confermarsi dopo lo strabiliante US Open. Ci sarà anche l’argentino Francisco Cerundolo, premio di una stagione davvero positiva per il sudamericano.

Si parlava di assenze per il team europeo, che per la prima volta in assoluto nella Laver Cup non avrà nessuno dei Big Four. Infatti in almeno un’edizione uno tra Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ed Andy Murray c’era sempre stato. Una squadra che appare inferiore a quella del resto del mondo e ancora più indebolita sulla carta dai forfait di Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune, anche se entrambi non stanno attraversando un buon momento. Casper Ruud ed Andrey Rublev sono i giocatori con la miglior classifica, ma attenzione soprattutto all’entusiasmo e all’imprevedibilità dei francesi Gael Monfils e Arthur Fils, con Hubert Hurkacz ed Alejandro Davidovich Fokina che possono essere delle pedine importanti, con il polacco molto utile anche in doppio.

La Laver Cup rappresenta sempre un qualcosa di diverso all’interno della stagione tennistica. Una tre giorni di spettacolo, emozioni, colpi di scena, con il consueto duello tra il tennis europeo e quello del resto del mondo. Chi vincerà questa volta?

FOTO: LaPresse