Calendario Europei volley 2023: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming

Si è delineato il calendario della fase a eliminazione diretta degli Europei 2023 di volley maschile, dai quarti di finale fino all’atto conclusivo. Dopo la disputa degli ottavi di finale, dove tutti gli incontri sono terminati secondo il pronostico della vigilia, le migliori otto squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi in nuove sfide da dentro o fuori assolutamente da non perdere. Si preannuncia grande spettacolo in quattro partite sulla carta particolarmente equilibrate, intense e avvincenti.

I primi due quarti di finale andranno in scena lunedì 11 settembre a Varna (Bulgaria). Ad aprire le danze sarà il confronto tra Slovenia e Ucraina, con i balcanici (secondi agli ultimi Europei e semifinalisti ai Mondiali) che partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare molto attenti alla verve dei gialloblù. A seguire spazio alla sfida tra Francia e Romania: i Campioni Olimpici sembrano essere un gradino sopra, ma non dovranno sottovalutare gli avversari dopo averci perso nella fase a gironi.

Al PalaFlorio di Bari, invece, si giocherà martedì 12 settembre. Primo appuntamento alle ore 18.00 con l’imperdibile big match tra Polonia e Serbia: scontro diretto al cardiopalma tra i biancorossi di Wilfredo Leon e i balcanici di Aleksandar Atanasijevic. Alle ore 21.00, invece, toccherà all’Italia: i Campioni del Mondo e d’Europa dovranno fare i conti con l’insidiosa Olanda di Nimir Abdel-Aziz, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura continentale.

Gli incroci per le semifinali, che si giocheranno a Roma giovedì 14 settembre, sono i seguenti: la vincente di Italia-Olanda contro la vincente di Francia-Romania, la vincente di Polonia-Serbia contro la vincente di Slovenia-Ucraina. Le finali si disputeranno sempre nella capitale nella giornata di sabato 16 settembre.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, tutti gli accoppiamenti dai quarti alla finale degli Europei 2023 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai e di Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; le partite dell’Italia in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2023

QUARTI DI FINALE

Lunedì 11 settembre

16.30 Quarto di finale 1: Slovenia vs Ucraina (a Varna)

20.00 Quarto di finale 2: Francia vs Romania (a Varna)

Martedì 12 settembre

18.00 Quarto di finale 3: Polonia vs Serbia (a Bari)

21.00 Quarto di finale 4: Italia vs Olanda (a Bari)

SEMIFINALI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (a Roma)

21.00 Semifinale 2 (a Roma)

FINALI

Sabato 16 settembre

18.00 Finale per il terzo posto (a Roma)

21.00 Finale Europei volley maschile (a Roma)

TABELLONE EUROPEI VOLLEY 2023

Italia-Olanda

Francia-Romania

Polonia-Serbia

Slovenia-Ucraina

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

QUARTI DI FINALE

Diretta tv: RaiSportHD per Slovenia-Ucraina, Polonia-Serbia, Italia-Olanda; Sky Sport Arena (canale 204) per tutti i quarti di finale.

Diretta streaming: Rai Play per Slovenia-Ucraina, Polonia-Serbia, Italia-Olanda; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv per tutti i quarti di finale.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Olanda.

SEMIFINALI

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALI

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini