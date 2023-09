Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 9 settembre, programma, tv, streaming

Continua oggi, sabato 9 settembre, il programma degli ottavi di finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile 2023. La giornata di ieri ha visto le nazionali di Francia e Romania vincere i propri scontri e passare ai quarti di finale. Oggi altre quattro squadre proveranno a fare lo stesso e tra queste ci sarà anche l’Italia.

Il programma sarà aperto alle 16.30 da Slovenia-Turchia, con i primi che saranno nettamente favoriti per il passaggio del turno. Alle 18.00 toccherà poi agli azzurri: al PalaFlorio di Bari, Simone Giannelli e compagni sfideranno la nazionale della Macedonia del Nord con il favore del pronostico tutto dalla loro parte.

Più equilibrate sulla carta le sfide che seguiranno: alle 19.30 andrà in scena Portogallo-Ucraina, mentre a chiudere il calendario odierno, alle 21.00 si sfideranno le nazionali di Paesi Bassi e Germania. La vincente di quest’ultimo match sarà la sfidante dell’Italia in caso di passaggio ai quarti.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi venerdì 8 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno ed in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv. OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale. Paesi Bassi-Germania sarà invece trasmessa in tv su SkySport Max (205) ed in streaming su SkyGo e NowTV. Tutti i match saranno disponibili in streaming su Euro Volley TV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Sabato 9 settembre

16.30 Ottavo di finale 5: Slovenia-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Ottavo di finale 1: Italia-Macedonia del Nord (diretta tv su Rai 2, SkySport Uno, diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, NowTV ed Euro Volley Tv)

19.30 Ottavo di finale 8: Portogallo-Ucraina (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 Ottavo di finale 4: Olanda-Germania (diretta tv su SkySport Max, diretta streaming su SkyGo, NowTV ed Euro Volley Tv)

Foto: Photo LiveMedia – Valerio Origo