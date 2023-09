Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 6 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 6 settembre, si terranno i quattro match che porranno fine alla prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. In due dei quattro raggruppamenti i giochi sono ormai decisi, con le partite di oggi verranno dunque scritti anche gli ultimi verdetti in chiave qualificazione alla fase successiva.

Si parte alle 17.00 con Montenegro-Polonia, seguita alle 18.00 da Svizzera-Belgio. In chiusura di programma la sfida tra Macedonia del Nord e Repubblica Ceca prima dell’incontro che chiuderà la fase a gironi. Alle 21.00 torneranno in campo gli azzurri per Italia-Germania, test importante per la squadra di De Giorgi prima che si entri nella fase calda della manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi mercoledì 6 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Italia-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Tutte le altre partite saranno trasmesse in streaming su EuroVolley TV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

17.00 Montenegro-Polonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Svizzera-Belgio (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 ITALIA-Germania (diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NowTV ed Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD,Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, solo ITALIA-Germania

Diretta streaming: Rai Play, Now Tv e Sky GO, solo ITALIA-Germania. Euro Volley Tv per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport, solo ITALIA-Germania

Foto: Valerio Origo