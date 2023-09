Italia-Germania oggi in tv, Europei volley 2023: orario, programma, streaming, possibili sestetti

Oggi mercoledì 6 settembre (ore 21.15) si gioca Italia-Germania, quinta e ultima partita della fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. Dopo le vittorie ottenute contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, la nostra Nazionale scenderà in campo al PalaRossini di Ancona per affrontare la compagine tedesca. Si tratta di un match superfluo ai fini della classifica generale: gli azzurri sono già certi del primo posto, i tedeschi chiuderanno in terza posizione alle spalle della Serbia.

Il CT Fefé De Giorgi potrebbe puntare sulla formazione titolare rodata negli ultimi due trionfali anni per far mettere minuti nelle gambe, ma potrebbe anche optare per un po’ di turnover vista la poca importanza dell’incontro. Vedremo se saranno impegnati il capitano Simone Giannelli in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match valido per gli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Mercoledì 6 settembre

Ore 21.15 Italia vs Germania – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-GERMANIA

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

GERMANIA: Kampa-Grozer, Karlitzek-Schott, Brehme-Krick, Zenger.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini