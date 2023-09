Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 12 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 12 settembre, verranno disputati due match validi per i Campionati Europei di pallavolo maschile 2023. Si conclude oggi il programma dei quarti di finale della competizione continentale con i due match del PalaFlorio di Bari. Tra le squadre coinvolte ci sarà anche l’Italia.

Il programma della giornata partirà alle ore 18.00 con un interessantissimo Polonia-Serbia. I polacchi partono col favore del pronostico ma la Serbia sarà un’avversaria da non sottovalutare. Alle ore 21.00 sarà invece il momento degli azzurri: quarto di finale di alto livello contro i Paesi Bassi per entrare ancora una volta nelle prime quattro del continente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi martedì 12 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno, ed in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now TV ed EuroVolley TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Paesi Bassi.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Martedì 12 settembre

18.00 Polonia-Serbia (Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno)

20.00 Italia-Paesi Bassi (Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno

Diretta streaming: RaiPlay , SkyGo, Now TV ed Euro Volley Tv

Diretta LIVE testuale: OA Sport, solo Italia-Paesi Bassi

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi