Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 11 settembre, programma quarti, tv, streaming

Oggi, lunedì 11 settembre, verranno disputati due match validi per i Campionati Europei di pallavolo maschile 2023. Parte oggi il programma dei quarti di finale della competizione continentale che avranno luogo al Palace of Culture & Sports di Varna, in Bulgaria.

Si parte alle ore 16.30 con Slovenia-Ucraina. Il pronostico pende dal lato degli sloveni che vengono però da una difficilissima partita contro la Turchia in cui sono stati costretti a rimontare dallo o-2. Grande attesa anche per il secondo incontro di giornata, Francia-Romania delle 20.00, con i Campioni Olimpici che dovranno vendicare la sconfitta del girone se vorranno accedere in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 11 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Slovenia-Ucraina sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD, SkySport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now TV, mentre Francia-Romania sarà trasmessa su SkySport Arena ed in streaming su SkyGo e NowTV. Entrambi i match saranno inoltre disponibili in streaming su EuroVolley TV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Lunedì 11 settembre

16.30 Slovenia-Ucraina (Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Rai Sport HD)

20.00 Francia-Romania (Diretta Sky Sport Arena)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno (solo Slovenia-Ucraina), SkySport Arena (entrambi i match)

Diretta streaming: RaiPlay (solo Slovenia-Ucraina), SkyGo, Now TV ed Euro Volley Tv (entrambi i match)

Foto: CEV