Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 10 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 10 settembre, si disputeranno due match validi per la fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei di pallavolo maschile 2023. Il programma degli ottavi di finale si conclude con i due incontri che avranno luogo al Palaflorio di Bari.

Si parte alle ore 18.00 con un’interessante sfida tra Serbia e Repubblica Ceca. I balcanici partono col favore del pronostico ma la Repubblica Ceca è squadra da non sottovalutare. Alle 0re 21.00 scenderà invece la corazzata Polonia che sfiderà il Belgio per centrare un posto nei quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 10 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Polonia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD e SkySport Max (205) ed in streaming su Rai Play, SkyGo e Now TV. Per entrambi i match è inoltre prevista la diretta streaming su EuroVolley TV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Domenica 10 settembre

Ore 18:00 Serbia-Repubblica Ceca (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 21:00 Polonia-Belgio (diretta tv su RaiSport HD e SkySport Max)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, SkySport Max (205), solo Polonia-Belgio

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now TV solo Polonia-Belgio. Euro Volley Tv per tutte le partite.

Foto: CEV