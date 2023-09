Calendario Europei equitazione 2023 oggi: orari 1° settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 1° settembre, alle ore 13.30, all’Ippodromo di San Siro a Milano proseguiranno gli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in programma il 2° round della seconda competizione, una gara Tabella A con ostacoli alti 1.60 metri.

Al termine della gara odierna si assegneranno i tre pass olimpici per le squadre meglio classificate non ancora qualificate ed il titolo a squadre: ad aprire la competizione saranno però gli individualisti e così il primo azzurro in gara sarà Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof.

A seguire toccherà alle squadre: l’Italia, sesta dopo il primo round andato in scena ieri, schiererà nell’ordine Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, Emanuele Camilli su Odense Odeveld e Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans.

Anche per il secondo round della seconda competizione la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, Sky Go e Now, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI SALTO OSTACOLI OGGI

Venerdì 1° settembre

13.30 Seconda competizione – 2° round (Finale a squadre, 2a qualificazione individuale) (Individualista Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof, Italia con Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, Emanuele Camilli su Odense Odeveld e Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Action, Sky Go, Now

PROGRAMMA EUROPEI SALTO OSTACOLI OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Foto: Pier Colombo