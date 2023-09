Calendario e tabellone Europei volley 2023: date, orari, programma, tv, accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Si è delineato il tabellone degli Europei 2023 di volley maschile. Le migliori sedici squadre della fase a gironi si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale, si ripartirà dagli ottavi di finale per proseguire fino all’atto conclusivo.

L’Italia ha primeggiato nel gruppo A e si è guadagnato un match abbastanza agevole per il primo turno da dentro o fuori: la nostra Nazionale incrocerà la Macedonia del Nord al PalaFlorio di Bari, per meritarsi il quarto di finale contro la vincente dell’equilibrata sfida tra Olanda e Germania.

I Campioni d’Europa e del Mondo hanno tutte le carte in regola per spingersi fino alla semifinale di Roma, dove potrebbero incrociare la Francia. I Campioni Olimpici dovranno però fare i conti con l’insidiosa Bulgaria, prima di un possibile confronto con la vincente di Croazia-Romania (sulla carta agevole, ma i transalpini hanno perso contro i rumeni nella fase a gironi).

La Polonia è la grande favorita dall’altra parte del tabellone, ma il cammino dei biancorossi è tutt’altro che semplice: ottavo di finale contro il Belgio, possibile quarto contro la rognosa Serbia (attesa dalla Repubblica Ceca), poi la potenziale semifinale contro la Slovenia, anche se il cammino dei balcanici è insidiosa perché prevede prima la Turchia e poi la vincente di Portogallo-Ucraina. Di seguito il tabellone completo, il calendario, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2023 di volley maschile.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY 2023

Italia-Macedonia del Nord

Olanda-Germania

Francia-Bulgaria

Croazia-Romania

Polonia-Belgio

Serbia-Repubblica Ceca

Slovenia-Turchia

Portogallo-Ucraina

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2023

OTTAVI DI FINALE

Venerdì 8 settembre

16.30 Ottavo di finale 7: Croazia-Romania (a Varna)

19.30 Ottavo di finale 6: Francia-Bulgaria (a Varna)

Sabato 9 settembre

16.30 Ottavo di finale 5: Slovenia-Turchia (a Varna)

18.00 Ottavo di finale 1: Italia-Macedonia del Nord (a Bari)

19.30 Ottavo di finale 8: Portogallo-Ucraina (a Varna)

21.00 Ottavo di finale 4: Olanda-Germania (a Bari)

Domenica 10 settembre

18.00 Ottavo di finale 2: Polonia-Belgio (a Bari)

21.00 Ottavo di finale 3: Serbia-Repubblica Ceca (a Bari)

QUARTI DI FINALE

Lunedì 11 settembre

Si giocheranno due partite a Varna, una alle ore 16.30 e una alle ore 19.30: il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale.

Martedì 12 settembre

Si giocheranno due partite a Bari, una alle ore 18.00 e una alle ore 21.00: il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale.

SEMIFINALI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (a Roma)

21.00 Semifinale 2 (a Roma)

FINALI

Sabato 16 settembre

18.00 Finale per il terzo posto (a Roma)

21.00 Finale Europei volley 2023 (a Roma)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW (palinsesto dettagliato da definire); Euro Volley per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport, per le partite dell’Italia.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli