Calendario Coppa Davis 2023: orari e date Finals, programma, tv, streaming, sedi dei gironi

Da domani, martedì 12 settembre, si disputerà la prima fase a gironi della Coppa Davis 2023 di tennis: in quattro città europee, ovvero Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Malaga (Gruppo C) e Spalato (Gruppo D) saranno in palio gli otto slot per la qualificazione ai quarti.

L’Italia giocherà in casa, a Bologna, il Gruppo A: i ragazzi di capitan Filippo Volandri, giocheranno mercoledì 13 contro il Canada, venerdì 15 contro il Cile e domenica 17 contro la Svezia. Tutti i match dell’Italia inizieranno alle ore 15.00. Occorrerà essere tra le prime due di ciascun girone per andare ai quarti.

I match dell’Italia saranno fruibili in tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri incontri del girone dell’Italia saranno visibili su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutti i match del girone dell’Italia saranno disponibili in streaming su Rai Play, Sky Go e Now, tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023

Bologna (Italia) – Gruppo A

Martedì 12 settembre 15.00 Svezia – Cile – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Mercoledì 13 settembre 15.00 Canada – Italia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Giovedì 14 settembre 15.00 Canada – Svezia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Venerdì 15 settembre 15.00 Italia – Cile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Sabato 16 settembre 15.00 Canada – Cile – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Domenica 17 settembre 15.00 Italia – Svezia – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo B

Martedì 12 settembre 14.00 Francia vs Svizzera

Mercoledì 13 settembre 14.00 Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14 settembre 14.00 Australia vs Francia

Venerdì 15 settembre 14.00 Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16 settembre 14.00 Australia vs Svizzera

Domenica 17 settembre 14.00 Gran Bretagna vs Francia

Valencia (Spagna) – Gruppo C

Martedì 12 settembre 15.00 Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13 settembre 15.00 Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14 settembre 15.00 Repubblica Ceca vs Corea del Sud

Venerdì 15 settembre 15.00 Spagna vs Serbia

Sabato 16 settembre 15.00 Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17 settembre 15.00 Spagna vs Corea del Sud

Spalato (Croazia) – Gruppo D

Martedì 12 settembre 15.00 Paesi Bassi vs Finlandia

Mercoledì 13 settembre 15.00 Croazia vs Stati Uniti

Giovedì 14 settembre 15.00 Paesi Bassi vs Stati Uniti

Venerdì 15 settembre 15.00 Croazia vs Finlandia

Sabato 16 settembre 15.00 Stati Uniti vs Finlandia

Domenica 17 settembre 15.00 Croazia vs Paesi Bassi

Foto: LaPresse