Calendario Champions League calcio oggi in tv: orari partite 20 settembre, chi gioca, programma, streaming Sky, Canale 5 e Prime

La UEFA Champions League 2023/2024 adesso non ha più intenzione di fermarsi. La massima competizione europea per club è ufficialmente iniziata ieri con le prime otto partite del primo turno. Sedici le squadre in gioco che hanno regalato emozioni, gol e soprattutto spettacolo. Le stelle in campo non sono mancate così come le sorprese: su tutte il clamoroso pareggio della Lazio contro l’Atletico Madrid arrivato al 95esimo con il gol del portiere Provedel.

Anche il Milan ha giocato e ottenuto un pari contro il Newcastle ma per 0-0. E, volendo rimanere in tema club italiani, non vanno dimenticati il Napoli e l’Inter. Quest’oggi i partenopei a partire dalle 21.00, affronteranno in trasferta il Braga in un match che si preannuncia avvincente. Lo stesso discorso può essere riproposto per l’Inter. Simone Inzaghi e i suoi si trovano in Spagna, per la precisione a San Sebastian. Questa sera, e sempre alle 21.00, Lautaro Martinez e compagni dovranno vedersela contro la Real Sociedad.

Interessante anche Bayern Monaco-Manchester United; non va sottovalutata Arsenal-PSV e occhio al Galatasaray dei tanti ex “italiani”, che alle 18.45 affronterà il Copenaghen. Ma ecco di seguito il calendario e il programma con tutte le partite di oggi, mercoledì 20 settembre, previste per la Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Ore 18.45 – Galatasaray-Copenaghen

Ore 18.45 – Real Madrid-Union Berlin

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Manchester United

Ore 21.00 – Arsenal-PSV

Ore 21.00 – Siviglia-Lens

Ore 21.00 – Braga-Napoli

Ore 21.00 – Real Sociedad-Inter

Ore 21.00 – Benfica-Salisburgo

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 20 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Galatasaray-Copenaghen:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Real Madrid-Union Berlin:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Bayern Monaco-Manchester United:

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Arsenal-PSV:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Siviglia-Lens:

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Braga-Napoli:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Real Sociedad-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Benfica-Salisburgo:

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse