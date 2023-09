Spagna-Italia oggi in tv, orario calcio a 5: programma 20 settembre, tv, streaming

Oggi, mercoledì 20 settembre (ore 21.00, diretta streaming sul sito della FIGC), la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà la Spagna nel secondo incontro del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024. La compagine tricolore di Massimilano Bellarte è attesa da una sfida molto impegnativa.

Gli azzurri affronteranno al Palacio Multiusos di Guadalajara una delle selezioni nazionali più forti del mondo, con giocatori dotati di una squisita tecnica individuale. Nella cittadina alle porte di Madrid, la formazione capitanata da Carmelo Musumeci cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il cammino dell’Italia è iniziato bene: la vittoria al PalaSele di Eboli contro la Slovenia per 3-1 ha dato fiducia ai ragazzi di Bellarte. Servirà una prestazione super per uscire dal campo da gioco iberico con un riscontro positivo. Fari puntati su Alex Merlim, autentico trascinatore dei nostri portacolori nella sfida contro gli sloveni per qualità realizzativa e personalità.

La partita tra Italia e Spagna, valida per il Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024, sarà trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della FIGC. OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO SPAGNA-ITALIA CALCIO A 5 OGGI

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Spagna vs Italia a Guadalajara – Diretta streaming sul sito della FIGC.

PROGRAMMA SPAGNA-ITALIA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale della FIGC.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Uefa.com