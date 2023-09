Calendario Braga-Napoli, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è oramai alle porte. Dopo la lunga fase preliminare durata praticamente tutta l’estate, si avvicina prepotentemente la fase a gironi. La massima competizione europea per club tornerà dunque a regalare emozioni nel corso della settimana con gare avvincenti e soprattutto con una miriade di stelle in campo. E, tra le tante squadre che disputeranno l’ex Coppa dei Campioni, non vanno dimenticate le quattro italiane: non va nemmeno dimenticato il Napoli di Rudi Garcia.

Gli azzurri, che prenderanno parte alla Champions League all’interno del Gruppo C, mercoledì 20 settembre scenderanno in campo per disputare il primo turno della manifestazione. L’avversario dei partenopei sarà subito ostico: si tratta del Braga. La formazione portoghese, a partire dalle ore 21.00 (dunque tra appena due giorni), nel caratteristico Estadio Municipal de Braga, tenterà di fare uno sgambetto già nella gara di esordio ai campioni d’Italia in carica.

Osimhen e compagni negli ultimi due turni di Serie A non hanno affatto brillato: prima della sosta per favorire le Nazionali è arrivata la prima batosta contro la Lazio e al Maradona (1-2); sabato invece, il pareggio in rimonta per 2-2 contro il neopromosso Genoa. Garcia e i suoi dovranno quindi rispondere presente in Champions e avranno di fronte un avversario che gravita all’ottavo posto dopo ben cinque giornate e che ha perso per 3-1 l’ultima sfida contro il Farense.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Braga-Napoli, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+ e Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BRAGA-NAPOLI (MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 – Braga-Napoli– Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BRAGA-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, per gli abbonati.

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati.

NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati. Diretta live testuale: OA Sport

